От водки до молока: что подорожает в 2021 году

Со следующего года в России вырастут цены на ряд товаров и услуг. Способствовать тому будут инфляция, новые требования к производителям продукции, а также падение курса рубля. Уже сегодня с уверенностью можно говорить о грядущем увеличении стоимости табака и алкоголя. Кроме того, эксперты ожидают роста цен на сахар, молоко и картофель. Обязательно подорожают товары с высокой долей импортных составляющих. Россияне тем временем уже приготовились потуже затянуть пояса.

Коммунальные услуги

Тарифы на услуги ЖКХ в России индексируются ежегодно. По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в следующем году «коммуналка» в среднем подорожает на 4%. Правительство РФ уже утвердило процент индексации тарифов ЖКХ на 2021 год для всех регионов страны. По традиции в разных субъектах будут разные цифры индексации: от 3,2% до 6,5%

Сильнее всего тарифы ЖКХ в будущем году могут вырасти в Чеченской Республике — на 6,5%, меньше всего — в Мурманской области, на 3,2%. Это предельно допустимый рост, то есть больше этого регион поднять тарифы не может.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Железнодорожные билеты

В следующем году должны подорожать билеты на поезда. В октябре 2020 года ФАС утвердила процент индексации тарифов на железнодорожные билеты. Стоимость пассажирских перевозок, провоза багажа и дополнительных услуг РЖД с 1 января 2021 года вырастет на 3,7%.

По данным РЖД, гибкая система тарификации продолжит работать. Речь идёт о варьировании цен на билеты в плацкартные вагоны в зависимости от загруженности. Как правило, пик спроса на железнодорожные билеты приходится на летние месяцы, зимой спрос, напротив, снижается. Для билетов в купе цена определяется рыночными способами, несмотря на то что в основе заложен единый тариф. Итоговая стоимость формируется с помощью системы динамического ценообразования. Поэтому взяв билет на непопулярную дату или время отправления, можно заметно сэкономить.

Табак и алкоголь

Акциз на табак и табачные изделия в 2021 году вырастет на 20%. По оценкам представителей табачной индустрии, стандартная пачка сигарет станет дороже как минимум на 20 рублей. Сегодня средняя цена пачки — около 120 рублей, таким образом, рост стоимости сигарет может составить порядка 17%. К слову, электронные сигареты тоже подорожают. Вырастет ценник и на другую табачную продукцию: нюхательный и жевательный табак.

Повышается ли акциз, НДС или какой-то другой налог, в конечном счёте за всё придётся платить потребителю, отмечает доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

В случае с акцизом нужно учитывать, что его величина включена в налогооблагаемую базу для исчисления налога на добавленную стоимость, а это значит, что цены вырастут ещё больше. Мария Долгова доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова

Что касается алкоголя, то, согласно новому распоряжению правительства, минимальная цена полулитровой бутылки водки с 1 января составит 243 рубля (сейчас — 230 рублей). Кроме того, самая дешёвая бутылка коньяка в стране подорожает на 3%: 446 вместо 433 рублей. Вырастут и минимальные цены на игристое вино — со 164 до 169 рублей за 0,75 литра. Кроме того, минимальная цена на этиловый спирт, произведённый из пищевого сырья, поднимется до 59 рублей за литр безводного спирта; на этиловый спирт, произведённый из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт (кроме биоэтанола) — до 44 рублей за литр.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сахар, молоко и картошка

Как уже ранее писал NEWS.ru, с начала года стоимость сахара в России выросла в 1,5 раза, однако это не предел и сахар продолжит дорожать до весны. Это объясняется перепроизводством сахара в 2019 году, а также сокращением посевных площадей. Дополнительно рост цен будет подогревать общая инфляция, а также снижение курса рубля.

В мае стартует обязательная маркировка молочной продукции. Она представляет собой штрихкод, где будет содержаться более подробная информация о товаре по сравнению с нынешними правилами. Расходы на услуги по предоставлению кодов маркировки, как и за оборудование для её нанесения, лягут на плечи производителей. Последние, в свою очередь, переложат их на плечи потребителей. По экспертным оценкам, цены в итоге вырастут на 10%.

Ещё один популярный у россиян продукт, цена на который в будущем году может заметно возрасти, — это картофель. По прогнозу гендиректора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова, к весне картофель может подорожать на 25–42%.

В этом году мы оцениваем объём производства картофеля почти в 6,6 млн тонн. Это почти на 1 млн тонн меньше, чем в 2019 году. И тому есть причины. Во-первых, некоторое сокращение размера площадей в связи с сезоном низких цен (производителям было неинтересно расширять производство из-за низкой маржи), наблюдавшееся в прошлом сезоне. Во-вторых, снижение урожая культуры. В результате сбор картофеля сократится на 13,2%. Алексей Плугов гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр»

По словам эксперта, в ноябре средняя оптовая цена на картофель составляла 13,1 рубля за килограмм против 7,8 рубля годом ранее. Картофель подорожал на 68%. К концу марта оптовая цена может достигнуть 18 рублей. Соответственно, повысятся и розничные цены. Так, если сейчас они на уровне 28 рублей за килограмм, то к концу марта вырастут до 35–40 рублей за килограмм. Это будет пик, говорит Плугов. В апреле цены в опте начнут постепенно снижаться, однако в рознице они будут держаться на высоком уровне на фоне появления на прилавках молодого картофеля, а также начала его поставок импортными производителями.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бытовая техника и авто

Благодаря девальвации в будущем году будет дорожать всё, что завозится в страну из-за границы. Бизнесу ничего не останется, как повышать свои цены, дабы хоть как-то нивелировать экономические потери. Аналитики прогнозируют подорожание бытовой техники и электроники. По всей видимости, мы увидим рост цен и на другие категории импортных товаров: одежду, обувь, косметику.

На фоне снижения курса национальной валюты продолжат дорожать все импортные товары, а также товары, при производстве которых используются импортные компоненты, импортные детали или вещества. Таможенные пошлины на ввозимые в страну товары в ближайшее время снижаться не будут. Поэтому всё, что мы увидим, — это дальнейший рост цен, — объясняет Мария Долгова.

Тем, кто задумал приобрести новый автомобиль, тоже стоит готовиться к подорожанию. Цены на автомобили уже выросли и продолжат расти из-за снижения курса рубля к доллару и евро, комментирует исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Несмотря на то что 85% автомобилей производится в России, практически во всех авто в той или иной степени присутствуют импортные компоненты. Обесценивание российской валюты к доллару на 25% неминуемо спровоцирует рост стоимости машин. Причём увеличение ценника будет сопоставимо со снижением курса российской валюты. Сергей Удалов исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» исполнительный директор аналитического агентства «Автостат»

Хорошая новость в том, что этот рост будет постепенным. По словам Сергея Удалова, на некоторые автомобили цены уже выросли, кто-то из производителей ещё успеет поднять расценки до конца года, кто-то — после 1 января. В целом же этот рост полностью отыграет падение рубля лишь к середине 2021 года. Плохая новость в том, что вслед за ростом стоимости новых машин вверх потянутся и цены на авто с пробегом.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, относительно всего вышесказанного у российских потребителей иллюзий нет, поэтому в будущем году они планируют сокращать свои траты. По мнению экспертов «Ромира», в 2021 году заметно возрастёт число потребителей, выбирающих лишь дешёвые марки и покупающих только по скидкам. Так, доля покупателей из первой группы увеличится до 38%, из второй — до 26%. Для сравнения: в 2014 году их было соответственно 23% и 3% процента, в 2019 году — 33% и 17%.

Не собираются экономить всего 7%, тогда как в прошлом году таких было 16%. К слову, за время первой волны пандемии в 90% категорий продуктов и услуг в России снизился потребительский спрос. Те немногие категории, где наблюдался рост, были связаны с режимом самоизоляции либо с опасениями по поводу здоровья. Вряд ли эта ситуация сильно изменится в новом году.