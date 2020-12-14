От мороза чуть низкие: цены на продукты фиксировать на три месяца опасно

С 1 января в России могут на три месяца зафиксировать предельные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Такие предложения направят в правительство Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ФАС, сообщили источники на рынке, участвующие в соответствующих совещаниях упомянутых ведомств.

Так, по данным «Известий», закупочные цены на подсолнечное масло планируется заморозить на уровне 95 рублей за литр, а в рознице — 110 рублей. Цены на сахар не должны превышать соответственно 36 и 45 рублей за килограмм.

Договорённость о фиксации цен закрепят в форме соглашения между компаниями. Предложения будут направлены на оценку в правительство.

Директива о заморозке цен говорит в первую очередь о негативных тенденциях последнего времени в политической системе страны и государственном управлении, уверен доцент факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге и член Европейской экономической ассоциации Михаил Пахнин.

С экономической точки зрения идею потолка цен всерьёз обсуждать довольно сложно. В одном из своих публичных выступлений нобелевский лауреат Милтон Фридман признавался, что хотя экономисты мало что умеют на практике, они очень хорошо знают, как обеспечить дефицит помидоров. Для этого достаточно принять закон о том, что помидоры не могут продаваться по цене выше, чем два рубля за килограмм, — практически мгновенно после этого в магазинах будет наблюдаться нехватка помидоров. Михаил Пахнин доцент факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге и член Европейской экономической ассоциации доцент факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге и член Европейской экономической ассоциации

Механизм этого явления хорошо известен: если искусственно ограничить цену товара и зафиксировать её ниже рыночной, спрос на него будет очень высоким, а предложение очень низким, в результате чего такой продукции перестанет хватать всем желающим. Неизбежным следствием дефицита оказывается появление чёрных рынков — альтернативных способов распределить товар не через официальные магазины по официальным ценам, а так, чтобы удовлетворить спрос. На таких чёрных рынках, как правило, цены значительно выше даже равновесных, так что их потолок достигает в точности противоположного эффекта.

Нет ни одного примера, когда ручное управление стоимостью продукции приводило бы к чему-то осмысленному и приносило пользу потребителям и производителям, полагает Пахнин. И в СССР, и в Венесуэле, и в США в 1973 году (на фоне нефтяного кризиса) потолок цен приводил к очередям и исчезновению из свободной продажи «регулируемых» товаров, то есть положение потребителей в результате только ухудшалось, иллюстрирует эксперт свои доводы.

Государственное регулирование цен на социально важные товары существует в ряде стран, но это тщательно продуманная система субсидирования производства определённых видов продукции, которые специальным образом маркируются. Так что, например, цены на молоко зафиксированы в качестве социальных гарантий, но «фермерское молоко» или «особое молоко» на соседних полках будет продаваться по рыночным ценам. Создать такую систему за пару дней по окрику сверху невозможно, но в данном случае и речи о том, чтобы субсидировать производителей, очевидно, не идёт, — сказал доцент факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге.

К настоящему экономическому кризису данная инициатива не приведёт, поскольку её бессмысленность очевидна, убеждён специалист Европейского университета. Скорее всего, эта директива либо вообще не будет введена, либо о ней будет формально объявлено как о великой победе руководства страны над ростом цен ради блага избирателей, но через некоторое время её без особого шума отменят как не приведшую к декларировавшимся результатам. В этом контексте скорее интересен глубокий кризис государственного управления — публично озвучивать такие идеи практически равносильно признанию в собственной неграмотности и бессилии, подчёркивает экономист.

Не так дорого, как кажется

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё в начале осени цена на сахар и подсолнечное масло начала расти. По сравнению с 2019 годом сахар подорожал в рознице более чем на 55%, масло — на 25%, однако эта цена складывается исходя из объективной рыночной конъюнктуры. Например, в прошлом году стоимость этой продукции достигала минимального за последние пять лет уровня. Она была настолько низкой, что стоял вопрос о выживании фермеров и переработчиков, занимавшихся сахарной свёклой, — они просто не могли оптовой ценой покрыть издержки.

Сейчас мы имеем и снижение урожая, и проблемы с сезонными рабочими, поэтому через рост оптовых цен рынок отыгрывает потери. При этом пугающие цифры роста оптовых цен — это отчасти эффект низкой базы, объясняет заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Ситуация с подсолнечником тоже достаточно прозрачная: в России и на Украине — одних из мировых лидеров по экспорту подсолнечника — в этом году неурожай. Мировые цены растут, сырьё подорожало почти в два раза. Следовательно, цены на внутреннем рынке будут идти за внешними. Правда, в случае с подсолнечником рост цен действительно на время может затормозить угроза экспортных пошлин. Экспортёры захотят удержать внешний рынок за собой и будут способствовать стабилизации цен для массового внутреннего рынка. Дмитрий Завьялов заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Если говорить о стоимости муки, то надо понимать, что её доля в себестоимости хлеба не настолько велика, как кажется обывателю, говорит эксперт. В батоне хлеба всё сырье составляет от 35 до 40% — это мука, вода, сахар, дрожжи, масло и т. п. Расходы на газ и электричество могут составлять ещё 13–15%, а эти позиции у нас не дешевеют.

Доля зарплаты персонала — от 15 до 20%, и чем больше на предприятии ручного труда, темы выше эта доля. Остальное уйдёт на аренду помещений (15–20%), общехозяйственные расходы, расходы на оборудование, коммерческие расходы (10–14%). Получается, что снижение цен на зерно, а следовательно, на муку, вряд ли может значительно повлиять на оптовую и розничную цену батона хлеба.

Что касается принудительного ограничения цен, то можно обсуждать такие меры с крупными игроками, но работать себе в убыток никто не будет — ни розница, ни оптовики, ни производители, ведь себестоимость объективно растёт не только из-за сырья, полагает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Структура рынка намного сложнее, помимо крупных игроков и федеральных сетей, есть много средних и мелких игроков, есть объективное формирование цены на протяжении всей цепочки производства. В этом плане контроль ценника в магазине не сможет глобально решить проблему. Если заморозку цен сопроводить снижением налоговой нагрузки или снижением ставок по кредитам, то в этом случае у компаний будет дополнительный инструмент поддержки, — резюмирует аналитик.