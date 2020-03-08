https://static.news.ru/photo/2a84b102-6137-11ea-b019-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times / www.imago-images.de/Global Look Press

Суд в Индии арестовал 62-летнего основателя YES Bank Рана Капура по подозрению в отмывании денег на фоне усилий по спасению кредитно-финансового учреждения.

Следователи перед арестом допрашивали Капура более 20 часов.

Он был арестован, так как не сотрудничал в расследовании, — сказал агентству AFP представитель Исполнительного директората, пожелавший остаться анонимным.

YES Bank является четвёртым по величине частным банком в стране. Он ввёл лимит на снятие средств в 50 тысяч рупий ($678) каждые 30 дней. Центральный банк Индии взял управление в YES Bank под свой контроль в пятницу, 7 марта.

NEWS.ru писал, что генеральный директор крупнейшего финансового холдинга JP Morgan Chase & Co 6 марта перенёс экстренную операцию на сердце. У него было обнаружено расслоение аорты на ранней стадии.