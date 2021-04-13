Осложнений не будет: экономист оценил возможный отказ от Visa и Mastercard

https://static.news.ru/photo/f1ff07bc-9c52-11eb-ba4b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что в России могут ограничить использование платёжных систем Visa и Mastercard. Экономист Олег Богданов не считает это большой проблемой. В интервью NEWS.ru он сообщил, что гораздо критичнее будет ситуация, если начнут блокировать доллар.

Отказ от Visa и Mastercard — это не большая проблема, так как у нас есть карта «Мир». Единственное, что Visa и Mastercard — глобальная система, но если мы будем изолированы, то они и не понадобятся. Это не проблема для России сейчас, я думаю, что люди просто перейдут на наши внутренние платёжные системы, и поэтому здесь никаких осложнений не будет, — рассказал NEWS.ru Богданов.

Экономист считает, что в случае блокировки межбанковских платёжных систем возникнет ситуация посложнее, но она тоже не будет критичной, так как в России уже планируют разрабатывать систему, альтернативную SWIFT.

Гораздо сложнее будет, если доллар заморозят и заблокируют, здесь проблем будет больше. Трудно понять, в какой последовательности будут вводится санкции вообще: сначала могут отключить от Visa и Mastercard, но это всё делается небыстро, потому что это частные компании, сначала распоряжение принимает американский Минфин, потом уже эти компании. Ну и так далее по степени нагрузки, все эти вещи могут быть, это вполне реально всё, — заключил Богданов.

Как писал NEWS.ru, Песков не исключил, что в России могут ограничить использование Visa и Mastercard. При этом он отметил, что платёжная система «Мир» уже достаточно окрепла и со временем получит глобальное распространение. Он напомнил, что появились страны, где этой системой можно пользоваться.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва работает над отказом от западных платёжных систем. Этим активно занимаются. Он подчеркнул, что власти считают важным переходить к альтернативным доллару национальным валютам при расчётах с другими государствами.