Оружейная отрасль может потерять миллиарды рублей

Принятие поправок к закону «Об оружии» создаст миллиардные потери для оружейной отрасли. Из-за этого возможно серьёзное сокращение производства. Об этом пишет РБК.

Большая часть оружейников беспокоятся о наступлении кризиса в отрасли. Их средние потери после принятия закона оцениваются до пяти миллиардов рублей в год. Они ожидают, что не менее девяти тысяч человек могут потерять рабочие места и попасть под сокращения. Также существует угроза закрытия большинства оружейных магазинов уже в течение первого полугодия после внесения изменений в закон.

До внесения поправок в закон лицензию на приобретение оружия не выдавали тем, у кого есть непогашенная судимость за совершение умышленного преступления или за тяжкое преступление с применением оружия. Теперь разрешение не выдадут, если у гражданина есть две и более уже погашенные судимости.

Временный запрет на приобретение могут получить те, кто имеет административное наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде или имеет погашенную судимость за правонарушение средней тяжести или связанное с наркотиками, отмечается в сообщении.

Поправки вступят в силу через год после официальной публикации, поэтому у производителей и владельцев магазинов есть время найти новые ориентиры для продажи и перестроиться под новые условия.

Ранее стало известно, что в бесхозной ячейке «Сбера» нашли пистолет 1908 года. Пистолет находился в рабочем состоянии и был пригоден для стрельбы.