Орешкин сообщил, что Путин продолжит контролировать поддержку МСП

Помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин сообщил, что российский лидер продолжит держать под жёстким контролем исполнение задач по поддержке малого и среднего бизнеса.
По его словам, на сегодняшний день создаются новые инструменты в рекордные сроки. Он отметил, что для этого требуется «определенная донастройка»,
Но мы видим, что банки вовлечены в этот процесс. Здесь контроль будет полный со стороны президента, он будет требовать от всех выполнения поставленных им задач, — сказал Орешкин в программе «Москва. Кремль. Путин».
Ранее NEWS.ru писал о том, что помощник президента России Максим Орешкин заявил, что экономика России продемонстрирует «серьёзные негативные цифры по второму кварталу». Он считает, что властям важно своевременно реагировать для смягчения последствий кризиса.
Добавьте наши новости в избранные источники