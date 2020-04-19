Орешкин сообщил, что Путин продолжит контролировать поддержку МСП

https://static.news.ru/photo/be6882a2-823b-11ea-9bf0-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин сообщил, что российский лидер продолжит держать под жёстким контролем исполнение задач по поддержке малого и среднего бизнеса.

По его словам, на сегодняшний день создаются новые инструменты в рекордные сроки. Он отметил, что для этого требуется «определенная донастройка», передаёт ТАСС.

Но мы видим, что банки вовлечены в этот процесс. Здесь контроль будет полный со стороны президента, он будет требовать от всех выполнения поставленных им задач, — сказал Орешкин в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее NEWS.ru писал о том, что помощник президента России Максим Орешкин заявил, что экономика России продемонстрирует «серьёзные негативные цифры по второму кварталу». Он считает, что властям важно своевременно реагировать для смягчения последствий кризиса.