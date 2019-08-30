https://static.news.ru/photo/f26f0a78-cd3a-11e9-aa2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин полагает, что экономика России сможет выстоять при падении цены на нефть до $40 за баррель.

Мы с саудитами поменялись местами на нефтяном рынке: им нужно $70 за баррель, а нас устроят и $40. Хотя, конечно, лучше $60 — это оптимальная цена, — цитирует министра ТАСС .

По его словам, при падении стоимости барреля до $40 Россия не будет испытывать большого давления на бюджет и платёжный баланс. На 2 сентября стоимость барреля нефти марки Brent составляет $58,96.

Как писал ранее News.ru, экономика России недосчитается 30,5 трлн рублей за пять лет в случае, если останется без сверхдоходов от нефти. Такой сценарий представило Минэкономразвития РФ. По данным ведомства, при консервативном варианте реальные доходы россиян вырастут всего на 8% вместо 11% в базовом сценарии.