https://static.news.ru/photo/664e3cbe-2652-11ea-8a3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы согласован.

Уже прошли совещания, уже у премьера совещание прошло, — отметил министр.

По его словам, все вопросы, касающиеся включённых в план компаний, согласованы. Правительство на этой неделе рассмотрит документ, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития, Минэкономразвития и Росрыболовству представить предложения по приватизации объектов ФГУП «Нацрыбресурс», так как они находятся в неудовлетворительном состоянии.