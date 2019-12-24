Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы согласован.
Уже прошли совещания, уже у премьера совещание прошло, — отметил министр.
По его словам, все вопросы, касающиеся включённых в план компаний, согласованы. Правительство на этой неделе рассмотрит документ,
Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития, Минэкономразвития и Росрыболовству представить предложения по приватизации объектов ФГУП «Нацрыбресурс», так как они находятся в неудовлетворительном состоянии.
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