Орешкин рассказал, без чего не будет успешной экономики Орешкин: без успешной армии не бывает успешной экономики

Без успешной армии никакой успешной экономики не бывает, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» ПМЭФ-2024, сообщил корреспондент NEWS.ru с полей Петербургского международного экономического форума. По словам Орешкина, глава государства ставит во главу угла качество жизни людей.

Глава администрации президента напомнил, что глава государства определил цели и задачи, а во главу угла президент «ставит качество жизни людей». Также глава АП высказался об обеспечении суверенитета на государственном, культурно-ценностном и экономическом уровнях.

Модернизация вооруженных сил с учетом опыта СВО, новых технологических решений, системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача. Это очевидно, никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает, — заявил Орешкин.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании дал указание ускорить и максимально оперативно завершить работу по подготовке стратегии развития топливно-энергетического комплекса. Путин отметил, что, несмотря на санкции и сильную волатильность на энергорынках, российский ТЭК развивается стабильно и открывает новые экспортные направления.