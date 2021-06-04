Орешкин назвал сроки полного восстановления экономики

https://static.news.ru/photo/cef4261e-c5db-11eb-9cbe-96000091f725_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полное восстановление российской экономики от кризисных явлений, вызванных пандемией коронавируса, произойдёт в течение этого года. Об этом заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, его слова приводит ТАСС.

Можно сказать, что 2021 год — это год полного восстановления экономики от кризисных явлений. К концу этого года это восстановление произойдёт, — заявил Орешкин в эфире студии общества «Знание» на площадке ПМЭФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны выходит из спровоцированного пандемией кризиса. По его словам, этому поспособствовали усилия правительства и предпринимателей. Российский лидер также подчеркнул, что работа в данном направлении продолжается и сейчас. Путин добавил, что у него нет сомнений в том, что в скором времени Россия сможет выйти на новые рубежи.

Всемирный банк опубликовал прогноз о российской экономике, согласно которому, в 2021-м уровень бедности в России сократится до 11,4%. Международная финорганизация улучшила прогноз по росту ВВП страны в этом году до 3,2%. Согласно предыдущим анализам, этот показатель должен был составлять 2,9%.