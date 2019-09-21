https://static.news.ru/photo/e1f03ab0-dc7a-11e9-b2d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выступил за то, чтобы высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург прошла через Великий Новгород. Идею проектирования железной дороги уже поддержал президент Владимир Путин.

Будем надеяться и будем всё делать для того, чтобы через Великий Новгород прошла новая ветка высокоскоростной железной дороги, — сказал Орешкин во время визита в регион.

РЖД уже осенью могут приступить к проектированию. Стоимость дороги оценили в 1,5 трлн рублей.

Как писал News.ru, правительство РФ подготовило поправки в закон «Об охране озера Байкал», позволяющие Российским железным дорогам производить сплошные вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Объёмы и виды работ станут известны после прохождения госэкспертиз, но уже сейчас экологи выступают против, утверждая, что вырубка леса может разрушить экосистему озера.