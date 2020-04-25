Орешкин назвал «коронавирусный» кризис самым тяжёлым после Второй мировой

https://static.news.ru/photo/d190d8c0-86dc-11ea-97f1-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение мирового ВВП в результате вызванного эпидемией коронавируса экономического кризиса окажется более глубоким, чем в 2008–2009 годах. Об этом предупредил помощник президента России Максим Орешкин.

Своё мнение он озвучил в специальном репортаже «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «Россия 1».

Нынешний кризис он назвал уникальным. По словам политика, у него есть три ключевые особенности. Первая — это синхронность, так как последствия ощущают одновременно почти все страны мира. Вторая — скорость: безработица растёт стремительно, и это «серьёзный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени». Третья особенность — это глубина проникновения кризиса в самые разные сферы жизни.

По сути это кризис таких объёмов впервые со времён Второй мировой войны, — отметил Орешкин.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса более негативно отражается на российской экономике, чем мировой финансовый кризис в 2008–2009 годах. Как писал NEWS.ru, текущую экономическую обстановку он назвал непростой. По его словам, пандемия «существенно ограничивает деловую активность внутри России по целому ряду направлений».