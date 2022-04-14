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Экономика

Орешкин: экономическую войну против России не собираются прекращать

Помощник президента РФ Орешкин: экономическую войну против России не собираются прекращать
13:06, 15 апреля 2022
Орешкин: экономическую войну против России не собираются прекращать Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Западные страны не собираются прекращать де-факто объявленную ими экономическую войну против России и будут вводить новые санкционные меры. Такое мнение выразил помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, российские банки или компании в любой момент могут попасть под ограничения, а их активы за рубежом могут быть заморожены.

Мы видим, что экономическую войну против нас никто не собирается прекращать, это означает, что будут вводиться новые раунды санкций, сказал он.

Орешкин отметил, что на фоне текущей ситуации власти в случае необходимости будут принимать дополнительные решения в социальной сфере. Он добавил, что правительство, в частности, будет внимательно следить за ситуацией с доходами населения, подчеркнув, что одной из задач властей в этом году является снижение уровня бедности. 

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что западные страны развязали против России экономическую войну. Так он назвал нынешнее санкционное давление в ходе выступления в Госдуме. Он добавил, что перед правительством и парламентом стоят исторические вызовы, с которыми удаётся справляться в максимально сжатые сроки.

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