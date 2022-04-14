Орешкин: экономическую войну против России не собираются прекращать

Западные страны не собираются прекращать де-факто объявленную ими экономическую войну против России и будут вводить новые санкционные меры. Такое мнение выразил помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, российские банки или компании в любой момент могут попасть под ограничения, а их активы за рубежом могут быть заморожены.

Мы видим, что экономическую войну против нас никто не собирается прекращать, это означает, что будут вводиться новые раунды санкций, — сказал он.

Орешкин отметил, что на фоне текущей ситуации власти в случае необходимости будут принимать дополнительные решения в социальной сфере. Он добавил, что правительство, в частности, будет внимательно следить за ситуацией с доходами населения, подчеркнув, что одной из задач властей в этом году является снижение уровня бедности.

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что западные страны развязали против России экономическую войну. Так он назвал нынешнее санкционное давление в ходе выступления в Госдуме. Он добавил, что перед правительством и парламентом стоят исторические вызовы, с которыми удаётся справляться в максимально сжатые сроки.