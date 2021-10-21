Орбан назвал причиной энергокризиса «утопические фантазии» ЕК

Причиной энергетического кризиса в Евросоюзе стали утопические фантазии Еврокомиссии, которые убивают средний класс. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе саммита ЕС, передаёт ТАСС.

То, что предлагают [первый замглавы Еврокомиссии, курирующий вопросы климата Франс] Тиммерманс и другие, убивает средний класс Европы, который является основой европейской демократии. Их утопические фантазии убивают нас, в этом проблема цен на энергию, — сказал Орбан.

Ранее Орбан заявил, что цены на газ в Европе растут из-за ошибки Еврокомиссии. Однако он не указал, о какой именно ошибке идёт речь. По словам премьера Венгрии, ЕК необходимо поменять ряд правил. Орбан также отметил, что страну не затронула проблема стоимости голубого топлива, но есть другие вызовы, связанные, в частности, с «зелёным» пактом ЕС.

1 октября начались поставки «Газпромом» российского газа в Венгрию в рамках заключённого на 15 лет контракта. Он подразумевает ежегодный объём 4,5 млрд кубометров топлива. Газ поставляется по «Турецкому потоку» через газотранспортную систему Болгарии и Сербии, в обход Украины. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.

По мнению Орбана, контракт с «Газпромом» обеспечит страну достаточным количеством топлива и гарантирует его безопасные поставки без участия «нестабильной Украины». Кроме того, соглашение позволит Будапешту сохранить и поддерживать низкие цены на коммунальные услуги.