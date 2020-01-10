https://static.news.ru/photo/29fa0d8e-33b7-11ea-9f23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторы сообщили, какие сессии деловой программы ожидают участников и гостей инвестиционного форума в Сочи, который пройдёт с 12 по 14 февраля.

Дискуссии сосредоточатся на трёх направлениях:

«Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты»

«Цифровая трансформация экономики. Практические результаты»

«Человеческий капитал — основа для будущего лидерства»

Ежегодно на сочинском форуме его участники обсуждают развитие отраслей экономики, технологий, человеческого капитала. В этом году на повестке не только эти вопросы, рассказал ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума Антон Кобяков.

В этом году состоятся дискуссии по вопросам здравоохранения, социального развития, молодёжного предпринимательства, — отметил Кобяков.

В треке по региональному развитию пройдут деловые сессии, посвящённые повышению эффективности региональных промышленных кластеров, развитию Дальнего Востока и Северного Кавказа, экономике городов и реализации программы доступного жилья, инвестициям в инфраструктуру, развитию туристического потенциала субъектов РФ и акселерации малого бизнеса.

Во время обсуждения цифровой трансформации экономики участники затронут вопросы обработки и хранения данных в России, цифровой структуры городов, развития искусственного интеллекта, кибербезопасности, роли новых технологий в повышении производительности труда.

Участники сессий, посвящённых развитию человеческого капитала, обсудят демографические диспропорции между крупными городами и регионами, развитие женского и социального предпринимательства, вопросы конвергенции образования и технологий.

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