Организаторы сообщили, какие сессии деловой программы ожидают участников и гостей инвестиционного форума в Сочи, который пройдёт с 12 по 14 февраля.
Дискуссии сосредоточатся на трёх направлениях:
- «Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты»
- «Цифровая трансформация экономики. Практические результаты»
- «Человеческий капитал — основа для будущего лидерства»
Ежегодно на сочинском форуме его участники обсуждают развитие отраслей экономики, технологий, человеческого капитала. В этом году на повестке не только эти вопросы, рассказал ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума Антон Кобяков.
В этом году состоятся дискуссии по вопросам здравоохранения, социального развития, молодёжного предпринимательства, — отметил Кобяков.
В треке по региональному развитию пройдут деловые сессии, посвящённые повышению эффективности региональных промышленных кластеров, развитию Дальнего Востока и Северного Кавказа, экономике городов и реализации программы доступного жилья, инвестициям в инфраструктуру, развитию туристического потенциала субъектов РФ и акселерации малого бизнеса.
Во время обсуждения цифровой трансформации экономики участники затронут вопросы обработки и хранения данных в России, цифровой структуры городов, развития искусственного интеллекта, кибербезопасности, роли новых технологий в повышении производительности труда.
Участники сессий, посвящённых развитию человеческого капитала, обсудят демографические диспропорции между крупными городами и регионами, развитие женского и социального предпринимательства, вопросы конвергенции образования и технологий.
Как писал NEWS.ru, ранее Всемирный банк дал рекомендации по борьбе с бедностью в России.
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