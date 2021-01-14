Опубликован список регионов с высоким спросом на внесудебное банкротство

https://static.news.ru/photo/b9fa2038-56c8-11eb-9429-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Россияне подали больше 6,4 тыс. заявлений на внесудебное банкротство через МФЦ с сентября по декабрь прошлого года. Данные опубликованы в статистике Единого федерального ресурса сведений о банкротстве.

Самый большой интерес к процедуре проявили жители Санкт-Петербурга. Там за четыре месяца в МФЦ обратились 500 человек, это на треть больше, чем в Москве, сообщает РБК.

В пятёрке регионов с наибольшим спросом на банкротство также числятся Алтайский край, Тюменская и Ленинградская области.

Процедура внесудебного банкротства стартовала в стране с 1 сентября 2020 года. Если в первый месяц запуск процедуры одобрили 20% россиян, то к декабрю их доля уже превысила 41,4%. Всего за указанный период было одобрено 1,8 тыс. заявлений.

Среди регионов, где было зафиксировано более 100 обращений, самый высокий уровень одобрения заявок наблюдался в Челябинской области — он составил 81,7%, Краснодарском крае — там одобрено 66,2% обращений и Оренбургской области — 56,4%.

В прошлом году в России обанкротились 119 049 граждан и ИП. Это на 72,6% больше, чем в 2019 году. В 94,5% случаев люди сами инициировали своё банкротство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обстоятельства, при которых оформивший банкротство гражданин не освобождается от обязанности выплатить задолженности, перечислены в законе «О несостоятельности». Например, долги не получится списать, если гражданин не предоставил сведения или они были недостоверны, объяснила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.