Опубликован список регионов с высоким спросом на внесудебное банкротство

Россияне подали больше 6,4 тыс. заявлений на внесудебное банкротство через МФЦ с сентября по декабрь прошлого года. Данные опубликованы в статистике Единого федерального ресурса сведений о банкротстве.
Самый большой интерес к процедуре проявили жители Санкт-Петербурга. Там за четыре месяца в МФЦ обратились 500 человек, это на треть больше, чем в Москве,
В пятёрке регионов с наибольшим спросом на банкротство также числятся Алтайский край, Тюменская и Ленинградская области.
Процедура внесудебного банкротства стартовала в стране с 1 сентября 2020 года. Если в первый месяц запуск процедуры одобрили 20% россиян, то к декабрю их доля уже превысила 41,4%. Всего за указанный период было одобрено 1,8 тыс. заявлений.
Среди регионов, где было зафиксировано более 100 обращений, самый высокий уровень одобрения заявок наблюдался в Челябинской области — он составил 81,7%, Краснодарском крае — там одобрено 66,2% обращений и Оренбургской области — 56,4%.
В прошлом году в России обанкротились 119 049 граждан и ИП. Это на 72,6% больше, чем в 2019 году. В 94,5% случаев люди сами инициировали своё банкротство.
Ранее NEWS.ru сообщал, что обстоятельства, при которых оформивший банкротство гражданин не освобождается от обязанности выплатить задолженности, перечислены в законе «О несостоятельности». Например, долги не получится списать, если гражданин не предоставил сведения или они были недостоверны, объяснила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.