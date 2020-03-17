https://static.news.ru/photo/ac789b32-6836-11ea-b9ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гречневая крупа в России за неделю подорожала на 480 рублей за тонну, а рисовая — на 385 рублей. Причём за неделю до этого цены на них упали на 80 и 100 рублей соответственно.

Основной рост цен на рис произошел на юге и Северном Кавказе. Немного поднялись цены в Поволжье, а также в Москве и области.

В то же время на минувшей неделе остановился рост цен на пшено. Повысившись с 28 февраля по 6 марта на 60 рублей, до 22 770 рублей за тонну, цена на эту крупу к середине месяца не изменилась. В феврале средняя цена пшена составила 22 790 рублей, в марте 2019 года — 53 370 рублей за тонну, следует из мониторинга компании «ПроЗерно».

Ранее NEWS.ru писал, что торговые сети страны начали создавать резервные запасы продовольствия. Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли. В ведомстве успокаивают, что дефицита продуктов из-за распространения коронавируса и закрытия магазинов не последует. Однако эксперты говорят, что цены в магазинах растут уже сейчас и крупные сети стремятся заманивать как можно больше покупателей всевозможными спецпредложениями.