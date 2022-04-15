Опрос показал количество желающих россиян купить валюту на чёрном рынке

Большинство россиян негативно относятся к приобретению иностранной валюты на чёрном рынке. Приобрести иностранные наличные с рук готовы 13% граждан. Данные опроса банка «Открытие» приводит ТАСС.

К покупке валюты на чёрном рынке большинство россиян относятся негативно. 36% намерены покупать валюту только в банках, опасаясь подделки. 51% не собираются покупать валюту вовсе. 9% согласны купить валюту на чёрном рынке, если курс там будет лучше, еще 4% сказали, что им все равно, где приобретать наличные доллары или евро, — прокомментировали результаты опроса представители банка.

Также сообщается, что 54% граждан РФ нейтрально относятся к действующим валютным ограничениям, при которых запрещается вывозить из России суммы в эквиваленте более чем 10 тысяч долларов и нельзя снимать больше аналогичной суммы со своих валютных счетов. 30% поддерживают эти ограничения, 16% убеждены, что все ограничения подобного толка необходимо отменить. Среди последних 23% жителей Санкт-Петербурга и по 21% москвичей и жителей Северо-Западного федерального округа.

Тем временем, Банк России возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года. Отмечается, что банки получили право продавать только ту иностранную валюту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ограничения на продажу были введены регулятором в начале марта.