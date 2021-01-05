Опрос: экономические надежды россиян сравнялись с уровнем 1998 года

https://static.news.ru/photo/2fd98d00-4fe6-11eb-9e31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономические надежды россиян на процветание в 2021 году оказались на одном из самых низких уровней за всю историю наблюдений и фактически сравнялись с таковыми в 1998 году: лишь 6% граждан ждут экономического улучшения, тогда как 47% уверены в грядущих проблемах, свидетельствует исследование Gallup International.

Как сообщает РБК, в 2020 году индекс экономической надежды граждан России составил минус 41 процентный пункт. 40% россиян ждут, что 2021 год будет таким же, как и 2020, тогда как 47% уверены, что он будет очень трудным.

Нынешний показатель экономической надежды лишь немного не дотянул до отрицательного уровня 2013 года, когда он составил минус 43 п. п., а в 1998 году он был таким же, какой зафиксирован сейчас. Близким по значению индекс оказывался и в кризисном 2008 году (минус 39 п. п.).

Как сообщал NEWS.ru, фонд «Общественное мнение» ранее провёл опрос, по результатам которого 42% жителей страны заявили, что в течение 2021 года в России вырастет число безработных граждан.