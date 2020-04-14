Опрос: четверть работодателей заявили о планах снизить зарплаты сотрудникам

https://static.news.ru/photo/aed87550-7dfd-11ea-828b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около четверти работодателей (27%) заявили о намерении снизить зарплаты сотрудникам в ближайшие 6 месяцев.

Сократить количество сотрудников планирует 37%. Такие данные следуют из опроса сервиса по поиску работы HeadHunter, сообщает ТАСС.

Под самой большой угрозой сегодня сектора экономики, связанные со сферой услуг, общественного питания, спортивной индустрией, выставочной деятельностью, туризмом. Неважно обстоят дела в гостиничном секторе, в сфере культуры, развлечений, — привели слова главы Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина в ТАСС.

Тем не менее около 30% компаний сообщили о планах сохранить прежний уровень зарплат работникам. Лишь 5% заявили об увеличении зарплат сотрудников.

Согласно опросу, 37% компаний сообщили о сокращении количества сотрудников, а 22% высказали мнение, что численность штата пока не будет меняться.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице в условиях кризиса. Кроме того, он уверен, что на поддержку бизнеса в РФ можно выделить дополнительные 2–3 трлн рублей, чтобы «дотировать компании на зарплаты».