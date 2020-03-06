https://static.news.ru/photo/9ab15fd4-5f57-11ea-8df1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти половина россиян хотят улучшить жилищные условия. Однако эксперты отмечают положительную тенденцию — с 2017 года число нуждающихся уменьшилось с 45% до 40%. Об этом сообщает газета «Известия».

При этом многие семьи готовы потратить материнский капитал на улучшение жилищных условий, таких по данным опроса — 25%. Чуть меньше, 22% готовы улучшить жилищные условия по семейной ипотеке.

Хотя по итогам 2019 года наш объем выдач по семейной ипотеке, рефинансированию и маткапиталу составил 10–12%, в перспективе мы ожидаем рост спроса, — привели слова главы дирекции ипотечного кредитования банка ТКБ Вадима Пахаленко «Известия».

Ранее NEWS.ru писал о том, что желающим купить жильё на курорте в Краснодарском крае предложат льготную ипотеку под 2,7% годовых.