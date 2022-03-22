Опрос: 40% бизнесменов оценили как плохое своё финансовое положение

Доля предпринимателей, которые оценили финансовое положение своей компании как плохое выросло в марте с 22% до 40%. Об этом свидетельствуют данные опроса бизнесменов, проведённого аналитическим центром НАФИ, пишет ТАСС.

В опросе принимали участие собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели. Согласно данным исследования, в марте после ухудшения экономической ситуации, доля предпринимателей, оценивающих финансовое положение своего бизнеса как плохое, выросло до 40%. Доля тех, кто считает финансовые показатели своего предприятия скорее хорошими, сократилась с 36% до 25%.

Уровень оптимизма в отношении финансового положения собственных компаний зависит от их размера: средний бизнес в целом позитивно оценивает текущую финансовую ситуацию на предприятии (53%), тогда как среди владельцев и руководителей малых и микропредприятий положительные оценки встречаются реже (28% и 15% соответственно), — поясняется в материалах исследования.

Признаки восстановления российского бизнеса после пандемии были заметны в январе — начале февраля 2022 года. На тот момент доля бизнесменов, которые положительно оценивали своё финансовое положение, превышало долю тех, кто давал отрицательные оценки (36% против 22%).

Негативные прогнозы на ближайшие три месяца в отношении финансовых перспектив своих компаний дают 51% предпринимателей. Ещё 22% бизнесменов считают, что они останутся без изменений, а 27% ожидают улучшений. Более оптимистичный взгляд на ситуацию отмечается в ЦФО, где 38% бизнесменов считают, что ситуация улучшится в ближайшие три месяца, а также молодые предприниматели в возрасте до 30 лет, их доля составляет 40%.

Ранее «Опора России» направила в адрес правительства и Минэкономразвития пакет предложений по мерам поддержки МСП. Среди предложений — предоставление отсрочки по уплате налогов до конца года, снятие коронавирусных ограничений, отмена курортного сбора, а также снижение штрафов.