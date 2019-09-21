https://static.news.ru/photo/dc27740c-dd85-11e9-8fa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области. При этом в Ямало-Ненецком округе и Санкт-Петербурге темпы роста оказались самыми медленными.

По данным Росстата, по итогам первого полугодия среднемесячная заработная плата в целом по стране увеличилась на 7,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 46,2 тысячи рублей. Наиболее заметный рост произошёл в Костромской области — на 14,7% и в Туве — на 12,4%.

Всего общероссийские темпы роста зарплат были превышены в 31 регионе, кроме Астраханской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Северной Осетии, Санкт-Петербурга и Камчатского края, где было зафиксировано незначительное снижение, отмечает РИА Новости .

При этом средняя зарплата на Ямале по-прежнему существенно выше средней по стране. Месячный заработок в Костромской области составляет 26,9 тысячи рублей, а в ЯНАО — 90,37 тысячи.

Ранее Минтруд РФ сообщил, что топ-менеджеры и руководители высшего звена в нефтегазовой и энергетической отраслях являются наиболее высокооплачиваемыми профессиями в России.