Определён диапазон курса рубля на начало 2021 года

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Неделя, завершившаяся с оптимизмом на финансовых рынках может передать свой позитивный заряд на наступающий год. Факторы, которые будут влиять на рубль и курсы национальной валюты с которыми она встретит новый год назвал ведущий аналитик одной из финансовых компаний Марк Гойхман.

Укрепление рубля связано с началом массового внедрения нескольких эффективных вакцин в мире, с грядущими масштабными вливаниями денег в экономику США и ЕС со стороны центробанков и госбюджетов. На таком фоне укрепляются активы, связанные с повышением склонности к риску, к которым относится и рубль, — сказал Гойхман в интервью порталу RG.ru.

Как сообщал NEWS.ru, за текущий год красная рыба выросла в цене на 30%. Некоторые специалисты связывают это со скудным уловом на Дальнем Востоке, а кто-то говорит о картельном сговоре. Так или иначе, эксперты прогнозируют ещё больший рост цен на эту продукцию к новому году.