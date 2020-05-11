«Опора России» рассказала о перспективах пакета по поддержке занятости

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин заявил о востребованности новой кредитной программы поддержки занятости.
Программа будет востребована для запуска экономики, — заявил Калинин.
Мы рады, что нас слышит президент. Мы отдельным пунктом это прописывали. Самозанятые и индивидуальные предприниматели часто, когда даже когда лишаются дохода, не могут подтвердить свой доход, то есть получать повышенное пособие по безработице. И конечно они нуждались в дополнительных механизмах поддержки, — подчеркнул он.
Как ранее информировал NEWS.ru, политолог назвал беспрецедентными решения президента России Владимира Путина по борьбе с коронавирусом. Особенно сильными он считает инициативы по поддержке предпринимателей, медицинских работников и детей.
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