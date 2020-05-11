«Опора России» рассказала о перспективах пакета по поддержке занятости

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Решения российского президента Владимира Путина по борьбе с коронавирусной инфекцией носят системный характер. Они беспрецедентны по своим масштабам. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Предложенный сегодня Путиным пакет мер социальной поддержки наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии групп является беспрецедентно обширным и действенным, — заявил Чеснаков журналистам ТАСС. По его словам, глава государства показывает...