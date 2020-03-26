https://static.news.ru/photo/f11e9718-6edb-11ea-ab8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Операторы связи заверили, что их сети выдержат нагрузки в связи с массовым переводом людей на удалённую работу. За вторую декаду марта нагрузка составила в среднем 20%, в частности, из-за возросшего трафика от видеосервисов.

ФАС спрогнозировала, что на предстоящую декаду марта рост нагрузки составит примерно 20–40%. Компания «Мегафон» заверила, что обладает достаточным резервом ёмкости на каналах и справится с возросшей нагрузкой без дополнительных усилий, даже если клиенты будут пользоваться сервисами с утра до вечера, пишет ТАСС.

«Билайн» подтвердил увеличение нагрузки на сеть: рост голосовых звонков и потребление мобильного Интернета за последнюю неделю вырос на 8%, домашнего Интернета — на 20–30%. Эти реалии учитываются в работе компании.

МТС также наблюдает рост трафика, одновременно происходит и его перераспределение. К примеру, интернет-трафик на базовых станциях, которые покрывают московские бизнес-центры и районы с высокой концентрацией офисов снизился на 8–10%, в спальных и других районах с многоквартирными домами он вырос на 12–15%.

Tele2 подтверждает перераспределение трафика из центра города в спальные районы, с объявлением следующей недели нерабочей эта тенденция укрепится. Представители компании заверяют, что ёмкость и пропускная способность трафика рассчитана на изменение модели и регулярно доказывает работоспособность в условиях повышенных нагрузок, как это было, например, в зимние праздники.

«Ростелеком» также заверяет, что мощностей оператора хватит на повышенные нагрузки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотовые операторы готовы не ограничивать доступ абонентов к мобильному Интернету и звонкам при нулевом балансе, если ситуация с коронавирусом в России серьёзно ухудшится. Тем россиянам, которые не смогут оплатить услуги в случае введения карантина, предоставят отсрочку.