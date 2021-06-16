Операторы связи захотели налоговый вычет на инвестиции в сети

Операторы связи предложили распространить инвестиционный налоговый вычет на цифровую инфраструктуру. Об этом сообщает РБК со ссылкой на новую версию разрабатываемого Минцифры и участниками рынка проекта «дорожной карты».
Речь идёт о сетях связи, центрах обработки данных и не только. По мнению авторов инициативы, льготы
Как уточняется, Минцифры заинтересовано в выработке решений. Готовый документ в скором времени представят на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.
Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ может ввести ограничения на установку иностранных базовых станций LTE на отечественных сетях связи. Об этом в ходе выступления на заседании комитета Совфеда по экономической политике заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передаёт ТАСС.