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Операторы связи захотели налоговый вычет на инвестиции в сети

11:33, 17 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операторы связи предложили распространить инвестиционный налоговый вычет на цифровую инфраструктуру. Об этом сообщает РБК со ссылкой на новую версию разрабатываемого Минцифры и участниками рынка проекта «дорожной карты».

Речь идёт о сетях связи, центрах обработки данных и не только. По мнению авторов инициативы, льготы помогут подстегнуть развитие цифровой инфраструктуры и позволит построить на 10-15% больше проектов в рамках планируемых бюджетов.

Как уточняется, Минцифры заинтересовано в выработке решений. Готовый документ в скором времени представят на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.

Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ может ввести ограничения на установку иностранных базовых станций LTE на отечественных сетях связи. Об этом в ходе выступления на заседании комитета Совфеда по экономической политике заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передаёт ТАСС.

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