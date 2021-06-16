Операторы связи захотели налоговый вычет на инвестиции в сети

https://static.news.ru/photo/4a93c5a8-cf47-11eb-b736-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операторы связи предложили распространить инвестиционный налоговый вычет на цифровую инфраструктуру. Об этом сообщает РБК со ссылкой на новую версию разрабатываемого Минцифры и участниками рынка проекта «дорожной карты».

Речь идёт о сетях связи, центрах обработки данных и не только. По мнению авторов инициативы, льготы помогут подстегнуть развитие цифровой инфраструктуры и позволит построить на 10-15% больше проектов в рамках планируемых бюджетов.

Как уточняется, Минцифры заинтересовано в выработке решений. Готовый документ в скором времени представят на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.

Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ может ввести ограничения на установку иностранных базовых станций LTE на отечественных сетях связи. Об этом в ходе выступления на заседании комитета Совфеда по экономической политике заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передаёт ТАСС.