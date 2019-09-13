https://static.news.ru/photo/93ccd3e6-d619-11e9-920a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Федеральное сетевое агентство Германии потребовало немедленно реализовать вердикт Европейского суда юстиции по газопроводу OPAL. Компании — оператору нитки — OPAL Gastransport — запретили проводить дополнительные аукционы затронутых транзитных мощностей.

В особенности это касается аукциона, запланированного на 16 сентября. Таким образом, российская компания «Газпром» не сможет претендовать на использование газопровода на полную мощность, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зееле считает, что решение суда ЕС по ограничению доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL не является окончательным. По его словам, в данном случае инвестиции в инфраструктуру в Германии лишатся рентабельности.