Федеральное сетевое агентство Германии потребовало немедленно реализовать вердикт Европейского суда юстиции по газопроводу OPAL. Компании — оператору нитки — OPAL Gastransport — запретили проводить дополнительные аукционы затронутых транзитных мощностей.
В особенности это касается аукциона, запланированного на 16 сентября. Таким образом, российская компания «Газпром» не сможет претендовать на использование газопровода на полную мощность, передаёт
Как ранее писал News.ru, глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зееле считает, что решение суда ЕС по ограничению доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL не является окончательным. По его словам, в данном случае инвестиции в инфраструктуру в Германии лишатся рентабельности.