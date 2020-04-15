«Ъ»: операторам могут дать отсрочку по исполнению «закона Яровой»

https://static.news.ru/photo/5ee911f8-7ee8-11ea-9919-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство может рассмотреть отсрочку исполнения «закона Яровой» в качестве меры поддержки операторов связи.

В частности, на два года предполагается отложить увеличение ёмкости хранилищ на 15% и исключить из расчёта ёмкости видеосервисы — во время режима самоизоляции такой трафик вырос, что несёт для операторов дополнительные расходы, пишет «Коммерсант».

Минкомвязи разработал проект поручений на основе предложений отрасли. Предполагаются и другие меры поддержки, в частности, снижение платы за использование частот в три раза до конца 2020 года и отсрочки по налогам для тех операторов, что находятся в процессе модернизации сетей.

Как сообщал NEWS.ru ранее, специалисты Минкомсвязи РФ готовят меры поддержки для проектов по разработке и внедрению российского программного обеспечения, в том числе в условиях пандемии коронавируса. В частности, крупнейшим компаниям IT-отрасли может быть предоставлена до конца года отсрочка на уплату НДФЛ и могут быть обнулены все страховые взносы с фонда оплаты труда.