Оператора «Северного потока — 2» могут наказать за поставки газа

Компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода «Северный поток — 2», грозит наказание, если поставки топлива начнутся до сертификации её в качестве независимого оператора. Об этом сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA).

В агентстве отметили, что в случае, когда требования разделения оператора транспортной сети и поставщика газа (анбандлинг) не выполняются, имеется состав административного преступления. По всей видимости, речь идёт об ограничении, введённом ЕС, согласно которому по СП-2 может поставляться только 50% топлива от мощности газопровода.

Дело в том, что в случае «Северного потока — 2» не выполнено условие о разделении оператора транспортной сети и поставщика газа, которым является «Газпром». Из-за этого 50% мощности нужно зарезервировать для независимых компаний, однако поставщик топлива является монопольным экспортёром. Соответственно, выполнить требование ЕС невозможно.

Заявку на признание себя независимым оператором Nord Stream 2 AG подала ещё в конце июня. Тем не менее решение по ней так и не вынесено.

Ранее компания Nord Stream 2 AG — оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» — опубликовала фотоотчёт завершения укладки труб второй нитки проекта.