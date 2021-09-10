Оператор СП-2 показал фото и видео с завершения укладки труб

Компания Nord Stream 2 AG — оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» — опубликовала фотоотчёт завершения укладки труб второй нитки проекта. Ссылка на фотохостинг опубликована в сообщении на сайте компании. Кроме того, видео и фото разлетелись по Telegram-каналам.
На одной из фотографий
О полном завершении строительства «Северного потока — 2» утром 10 сентября объявили в «Газпроме». Последняя труба магистрали была сварена 6 сентября.
Общая протяжённость двух ниток «Северного потока — 2» равна 2460 километрам. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.
Ранее сообщалось, что в Германии отказались комментировать запуск «Северного потока — 2».
До этого глава Министерства экономики Австрии Маргарита Шрамбек поддержала завершение строительства российского газопровода «Северный поток — 2», отметив, что «это ещё больше повысит надёжность снабжения Европы».