Оператор СП-2 показал фото и видео с завершения укладки труб

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Компания Nord Stream 2 AG — оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» — опубликовала фотоотчёт завершения укладки труб второй нитки проекта. Ссылка на фотохостинг опубликована в сообщении на сайте компании. Кроме того, видео и фото разлетелись по Telegram-каналам.

На одной из фотографий видно , как уже сваренные и соединённые трубы опускают на дно Балтийского моря. Отметим, что последний этап строительства газопровода заключался в объединении секций, идущих от берега Германии и из вод Дании.

О полном завершении строительства «Северного потока — 2» утром 10 сентября объявили в «Газпроме». Последняя труба магистрали была сварена 6 сентября.

Общая протяжённость двух ниток «Северного потока — 2» равна 2460 километрам. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее сообщалось, что в Германии отказались комментировать запуск «Северного потока — 2».

До этого глава Министерства экономики Австрии Маргарита Шрамбек поддержала завершение строительства российского газопровода «Северный поток — 2», отметив, что «это ещё больше повысит надёжность снабжения Европы».