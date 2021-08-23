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Оператор сообщил о резком росте поставок российского газа в Европу

18:06, 23 августа 2021
Оператор сообщил о резком росте поставок российского газа в Европу Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS
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Прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа выросла за последний отчётный час почти в два раза, превысив показатели до аварии на заводе «Газпрома». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Так, за период с 16.00 по 17.00 мск прокачка выросла до 2,7 миллиона кубометров в час, тогда как ранее она составляла около 1,5 миллиона кубометров в час и держалась на таком уровне три дня.

Ранее у оператора Gascade появилась информация, что в точке выхода из морской магистрали Libmin II были получены физические объёмы газа. Появление этих данных обрушило стоимость газа в Европе. Сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF падал с 570 до 515 долларов за тысячу кубометров, затем цена восстановилась до уровня около $550. Впоследствии представитель Gascade опроверг сведения о получении физических объёмов газа, заявив об их ошибочности.

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