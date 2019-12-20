https://static.news.ru/photo/d98d273c-23d0-11ea-9fbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Компания Allseas, которая является подрядчиком строительства газопровода «Северный поток — 2», делает паузу в укладке трубопровода в связи с заявлением американского Минфина о вступлении в силу санкций США. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений, — приводит сообщение подрядчика ТАСС.

Там отметили, что проект имеет решающее значение для всей Европы, поэтому специалисты будут работать над его завершением в кратчайшие сроки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Минфина США о вступлении в силу санкций против «Северного потока — 2». Она назвала неуместным тот факт, что страна с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает другим странам развивать свою экономику и диктует свои условия, писал NEWS.ru.