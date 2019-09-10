Компания Nord Stream 2 AG, которая выступает в качестве оператора «Северного потока — 2», тестирует различные сценарии завершения строительства газопровода на случай введения санкций со стороны США.
По словам главы австрийской OMV Райнера Зеле, он уверен, что сейчас оператор «готовится ко всему».
Всё, что я вижу сейчас, это то, что проект построен на 80%, почти полностью профинансирован, — сказал он.
Зеле также подчеркнул, что не знает, против чего в этом случае можно вводить ограничения, передаёт
Ранее News.ru писал, что председатель бундестага Вольфганг Шойбле призвал немецких политиков к прекращению противодействия реализации проекта «Северный поток — 2». Их позиция уже привела к подрыву доверия к Берлину со стороны восточноевропейских партнёров.