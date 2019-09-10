https://static.news.ru/photo/49b730aa-d3c4-11e9-bf6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Компания Nord Stream 2 AG, которая выступает в качестве оператора «Северного потока — 2», тестирует различные сценарии завершения строительства газопровода на случай введения санкций со стороны США.

По словам главы австрийской OMV Райнера Зеле, он уверен, что сейчас оператор «готовится ко всему».

Всё, что я вижу сейчас, это то, что проект построен на 80%, почти полностью профинансирован, — сказал он.

Зеле также подчеркнул, что не знает, против чего в этом случае можно вводить ограничения, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что председатель бундестага Вольфганг Шойбле призвал немецких политиков к прекращению противодействия реализации проекта «Северный поток — 2». Их позиция уже привела к подрыву доверия к Берлину со стороны восточноевропейских партнёров.