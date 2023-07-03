ГК Russ приобрела 100% доли оператора наружной рекламы Gallery Оператор наружной рекламы Russ выкупил своего главного конкурента Gallеry

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа компаний Russ приобрела 100% доли своего главного конкурента — оператора наружной рекламы Gallery. Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Исполнительный директор группы компаний Роберт Мирзоян подчеркнул, что сделка позволит продолжить развивать рынок наружной рекламы, который за последний год показал свою перспективность.

Сделка с Gallery позволит продолжить курс на развитие рынка наружной рекламы. Именно сейчас тот момент, когда, объединившись вместе, два опытных игрока, могут создать высокотехнологичную компанию. <...> Мы продолжим и дальше внедрять новые технологии, работать над прозрачностью и измерениями. У нас есть четкое видение развития Russ. Вопреки мнению некоторых коллег, резкое изменение цен не входит в наши планы, — подчеркнул Мирзоян.

По словам гендиректора оператора наружной рекламы Gallery Марии Комаровой, рынок за последние годы стал технологичным, благодаря чему вырос спрос среди рекламодателей. Она отметила, что за годы работы компания активно развивалась, а также сумела пережить кризис. Теперь у нее появилась возможность «дать дополнительный импульс к развитию технологий и индустрии».

Наша команда всегда верила в цифровизацию и масштабирование, поэтому считаем, что у объединенной компании есть потенциал дать дополнительный импульс к развитию технологий и индустрии в целом. Ведь новые технологии позволяют преобразовывать внешний вид городов, реализовывать брендам креативные идеи, повышать прозрачность измерений, внедрять современные IT-решения, улучшать условия труда сотрудников и в конечном итоге делать российскую отрасль одной из прорывных в мире, — отметила Комарова.

Комарова также выразила надежду, что объединённая компания продолжит развивать индустрию с учётом интересов всех ее участников.

Директор по продуктам оператора наружной рекламы Валентин Ельцов ранее рассказал, что основными показателями эффективности в отрасли являются рост продаж и привлечение посетителей на сайты. Он отметил, что половина рекламодателей использует билборды для привлечения аудитории.