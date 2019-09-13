https://static.news.ru/photo/97324b5e-d544-11e9-82d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Страны ОПЕК в августе 2019 года нарастили добычу нефти в месячном выражении на 50 тысяч баррелей — до 29,74 млн баррелей в сутки. Таким образом участники организации перевыполнили соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи на 50%.

В свою очередь страны вне ОПЕК перевыполнили сделку на 10%. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+ началось в Абу-Даби. В ходе мероприятия планируется обсудить прогнозы по добыче нефти, спрос на неё и рост мировой экономики на будущий год.