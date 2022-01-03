ОПЕК+ увеличит добычу нефти в феврале

ОПЕК+ приняла решение продолжить увеличение добычи нефти в феврале на плановые 400 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном организацией по результатам заседания, проходившего во вторник, 4 января.

Вновь подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утверждённые на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки в феврале 2022 года, — говорится в сообщении.

В феврале объём добычи сырой нефти странами ОПЕК+ составит 40,894 млн баррелей в сутки. Доля России и Саудовской Аравии будет составлять по 10,227 млн б/с.

Решение об увеличении добычи нефти было принято вопреки падению цен на нефть марки Brent до $67,3 (на 5,6% меньше, чем днём ранее) в связи с опасениями, связанными с падением спроса на энергоносители из-за нового штамма коронавируса.

Сильный ценовой скачок вниз произошёл 26 ноября, когда в мире стали распространяться первые новости об африканском варианте, которому дали название «омикрон». В тот день цены на сорт Brent рухнули с $82 до $72 за баррель, но позже частично восстановились в цене.

В коммюнике также говорится, что министры ОПЕК+ продлили план компенсации перепроизводства нефти до конца июня 2022 года.

Следующая встреча членов ОПЕК+ назначена на 2 февраля. В рамках встречи будет обсуждаться план добычи нефти на март.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что комфортная цена на нефть в 2022 году для России будет составлять $65–80 за баррель. Он добавил, что объём спроса на нефть в мире продолжит расти и в 2022 году составит примерно 4 млн баррелей в сутки.