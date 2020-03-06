https://static.news.ru/photo/0cd42dfc-5f27-11ea-88b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министры ОПЕК провели 5 марта дополнительные консультации и предложили союзникам по ОПЕК+ усилить сокращение добычи нефти на 1,5 млн б/с до конца года, а не до 31 июня.

Эта мера направлена на нивелирование падения спроса на топливо, вызванное угрозой распространения коронавируса нового типа. Вследствие рекомендаций ОПЕК по усилению сокращения добычи нефти на второй квартал 2020 года котировки нефтяной смеси марки Brent снизились вечером 5 марта на 3,4%, до $49,8 за баррель, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Россия не договорилась с ОПЕК+ по поводу соглашения об ограничении добычи нефти. Это может привести к падению нефтяных цен, но российские власти готовы к такому сценарию, заявил глава Минфина Антон Силуанов.