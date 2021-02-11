ОПЕК предсказала нефти худший сценарий

https://static.news.ru/photo/887fc8ac-6cba-11eb-ba7a-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть в этом году. Эксперты считают, что спрос замедлится до 100 тысяч баррелей в сутки и опустится до 5,8 млн баррелей.

Об этом говорится в февральском отчёте организации. Поводом для такого прогноза стало продление ограничений и введение новых в отдельных странах из-за ситуации с коронавирусом, пишет ТАСС.

Накануне свой прогноз представило Международное энергетическое агентство. Оно спрогнозировало падение спроса до 5,4 млн баррелей, но при этом отметило, что его ждёт повышение во втором полугодии.

Цена нефти марки Brent 11 февраля достигла выше $61 за баррель. Это показатель января прошлого года. Минэнерго США спрогнозировало, что нефть этой марки к 2050 году будет стоить $173 за баррель. Но при этом в пессимистичном прогнозе речь идёт о $48 за баррель.

Рост цен на нефть связан с позицией стран-участников ОПЕК+, которые согласились на ужесточение условий по добыче нефти. Следующая встреча объединения должна состояться в марте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в британско-голландской Royal Dutch Shell заявили, что для компании пик производства нефти уже прошёл, поэтому энергетический гигант представил план трансформации, включающий постепенный отказ от топлива и переход к более чистым источникам энергии.