ОПЕК предполагает 12 апреля утвердить сделку по нефти

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Заседание ОПЕК+ созывается вечером 12 апреля для окончательного утверждения сделки по очередному сокращению объёмов добычи нефти.

На сегодняшний день на данную меру согласны 22 из 23 стран. Окончательный ответ не дала только Мексика. Однако в итоге она должна всё-таки согласиться на предложение ОПЕК+, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

По условиям договорённости, в мае-июне объёмы нефтедобычи должны быть сокращены на 10 млн баррелей в сутки. До конца 2020 года корректировка составит 8 млн баррелей в сутки, а затем, до 30 апреля 2022 года, — 6 млн б/с.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун назвал унизительными уступки, на которые пошла Россия ради новой сделки ОПЕК+. Он сравнил их с условиями Брестского мира 1918 года.