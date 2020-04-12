ОПЕК+ договорился с Мексикой

https://static.news.ru/photo/6ca2da06-7ce8-11ea-b891-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Chen/Global Look Press

ОПЕК+ пришёл к соглашению о сокращении нефтедобычи. Мексика будет добывать топливо только на 100 тысяч баррелей в сутки меньше.

Изначально предполагалось, что страна сократит добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. В результате все государства уменьшат темпы на 9,7 млн баррелей в сутки, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

В настоящий момент встреча в рамках ОПЕК+ продолжается.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун назвал унизительными уступки, на которые пошла Россия ради новой сделки ОПЕК+. Он сравнил их с условиями Брестского мира 1918 года.