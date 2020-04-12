ОПЕК+ договорился с Мексикой

ОПЕК+ пришёл к соглашению о сокращении нефтедобычи. Мексика будет добывать топливо только на 100 тысяч баррелей в сутки меньше.
Изначально предполагалось, что страна сократит добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. В результате все государства уменьшат темпы на 9,7 млн баррелей в сутки,
В настоящий момент встреча в рамках ОПЕК+ продолжается.
Ранее NEWS.ru писал, что вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун назвал унизительными уступки, на которые пошла Россия ради новой сделки ОПЕК+. Он сравнил их с условиями Брестского мира 1918 года.
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