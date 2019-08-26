https://static.news.ru/photo/12accac6-c8ba-11e9-9850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ ожидают значительного сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире. Это может произойти до конца года.

Способствовать уменьшению объёмов будут достигнутые соглашения по нефтяной сделке, сказано в сообщении министерского мониторингового комитета Альянса (JMMC) на сайте ОПЕК.

JMMC подчеркнул растущую важность Декларации о сотрудничестве в поддержании стабильности нефтяного рынка, которая наряду с пока сохраняющимся уровнем спроса сдерживает рост мировых запасов нефти и должна привести к их значительному сокращению во втором полугодии, — говорится в заявлении.

В Альянсе уточнили, что страны ОПЕК+ в июле выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 159% против 137% месяцем ранее. Там подчеркнули, что «высокий уровень соблюдения условий сделки компенсировал неопределённость на рынке из-за сохраняющегося беспокойства по поводу экономического роста».

Сделка ОПЕК и ряда сторонних стран-партнёров (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года.

Ранее, как писал News.ru, в ОПЕК заявляли, что спрос на нефть в мире в 2019 году составит 99,91 млн баррелей в сутки. В 2020 году данный показатель достигнет в среднем 101,05 млн баррелей в сутки.