Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ ожидают значительного сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире. Это может произойти до конца года.
Способствовать уменьшению объёмов будут достигнутые соглашения по нефтяной сделке,
JMMC подчеркнул растущую важность Декларации о сотрудничестве в поддержании стабильности нефтяного рынка, которая наряду с пока сохраняющимся уровнем спроса сдерживает рост мировых запасов нефти и должна привести к их значительному сокращению во втором полугодии, — говорится в заявлении.
В Альянсе уточнили, что страны ОПЕК+ в июле выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 159% против 137% месяцем ранее. Там подчеркнули, что «высокий уровень соблюдения условий сделки компенсировал неопределённость на рынке из-за сохраняющегося беспокойства по поводу экономического роста».
Сделка ОПЕК и ряда сторонних стран-партнёров (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года.
Ранее, как писал News.ru, в ОПЕК заявляли, что спрос на нефть в мире в 2019 году составит 99,91 млн баррелей в сутки. В 2020 году данный показатель достигнет в среднем 101,05 млн баррелей в сутки.