ОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть

https://static.news.ru/photo/79aaf5d2-7fe8-11ea-92f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

ОПЕК прогнозирует в 2020 году самое сильное в истории падение спроса на нефть — на 6,8 млн баррелей в сутки, в апреле падение составит 20 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в апрельском отчёте организации.

Падение спроса на чёрное золото в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в 2020 году при этом ожидается на уровне 4 млн баррелей в сутки, в странах, не входящих в ОЭСР — на уровне 2,9 млн баррелей в сутки.

ОПЕК также ожидает снижения в 2020 году добычи нефти и конденсата в России на 1,3 млн баррелей в сутки — до 10,14 млн. При этом эксперты указали, что Россия взяла на себя самое большое сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ среди стран, не входящих в организацию.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей.

Международная деловая газета Financial Times считает, что новая сделка не остановит падение спроса на нефть, так как оно вызвано пандемией коронавируса. Повсеместное введение ограничительных мер привело к снижению её потребления в мире на 30%, писал NEWS.ru.