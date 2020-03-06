https://static.news.ru/photo/e15fdea6-5fcf-11ea-8d4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Финальная пресс-конференция ОПЕК+, на которой участники должны были обсудить дальнейшее сокращение нефти, отменена.

Пресс-конференция отменена, — сообщил ТАСС источник.

Пока неизвестно, по какой причине было принято такое решение.

4 марта стало известно, что основные нефтедобывающие страны потеряли в совокупности около $10 млрд доходов из-за падения цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса. 5 марта ОПЕК согласовала дополнительное сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки и представила его на одобрение Москвы.

По информации источников, близких к ходу переговоров, Россия ещё до начала официальной встречи в Вене отклонила это предложение. По некоторым данным, Кремль готов лишь продлить текущие договорённости о сокращении нефтедобычи, но не увеличивать их. Если эти предположения подтвердятся, цена нефти может уйти вниз на $45 и даже на $44 за баррель, а курс рубля — упасть до 68–69 рублей за доллар и до 79–80 рублей за евро, считают финансовые аналитики.