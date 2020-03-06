https://static.news.ru/photo/dbd620d2-5fc8-11ea-8bcd-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ОПЕК+ будет продолжать работать в рамках хартии по сотрудничеству.

С 1 апреля обязательств по сокращению добычи ни у кого нет, — цитирует министра РИА Новости.

4 марта стало известно, что основные нефтедобывающие страны потеряли в совокупности около $10 млрд доходов из-за падения цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса. 5 марта ОПЕК согласовала дополнительное сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки и представила его на одобрение Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия предусмотрела запасной вариант сокращения добычи нефти на случай, если Россия откажется усилить существующие ограничения на встрече стран ОПЕК+. Эр-Рияд договорился с Кувейтом и ОАЭ сократить добычу дополнительно собственными силами на 300 тысяч б/с, если Россия «не в игре», писал NEWS.ru.