https://static.news.ru/photo/5ca030ca-c9fb-11eb-bf75-96000091f725_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

ОПЕК в обновлённом отчёте сохранила прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные организации за июнь.

По информации аналитиков, темпы восстановления глобального спроса на сырьё составят 6 млн баррелей в сутки и достигнут 96,58 млн баррелей в сутки. Как уточняется, во втором полугодии темпы роста потребления нефти ускорятся за счёт благоприятных макроэкономических прогнозов и влияния сделки ОПЕК+.

При этом предложение нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в текущем году возрастёт на 0,84 млн баррелей в сутки. Согласно прошлому прогнозу, оценка была на 0,1 млн баррелей в сутки ниже. Таким образом, поставки нефти из этих стран в этому году достигнут 63,7 млн баррелей в сутки. Сильнее всего предложение нефти увеличилось в Канаде, Бразилии, Китае и Норвегии.

Ранее страны ОПЕК+ решили придерживаться прежнего плана по повышению добычи нефти в июле. Такое решение было принято по итогам заседания альянса, которое состоялось 1 июня.