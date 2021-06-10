ОПЕК в обновлённом отчёте сохранила прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные организации за июнь.
По информации аналитиков, темпы восстановления глобального спроса на сырьё
При этом предложение нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в текущем году возрастёт на 0,84 млн баррелей в сутки. Согласно прошлому прогнозу, оценка была на 0,1 млн баррелей в сутки ниже. Таким образом, поставки нефти из этих стран в этому году достигнут 63,7 млн баррелей в сутки. Сильнее всего предложение нефти увеличилось в Канаде, Бразилии, Китае и Норвегии.
Ранее страны ОПЕК+ решили придерживаться прежнего плана по повышению добычи нефти в июле. Такое решение было принято по итогам заседания альянса, которое состоялось 1 июня.