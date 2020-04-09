Экономика

ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи на 20 млн баррелей

17:36, 09 апреля 2020 513
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Представители стран — участниц ОПЕК+ в ходе онлайн-конференции обсуждают возможное сокращение добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки.

Об этом журналистам Reuters рассказал источник в ОПЕК. Информацию также подтвердил российский информатор.

Как ранее писал NEWS.ru, представители стран — участниц ОПЕК+ начали онлайн-встречу.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

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