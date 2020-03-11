https://static.news.ru/photo/09d633ce-639c-11ea-8886-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Масштаб влияния эпидемии вируса COVID-19 на хрупкую мировую экономику требует от всех участников рынка скоординированных действий. Об этом сказано в отчёте Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК).

В документе сказано, что текущая ситуация является довольно тяжёлой и требует политических действий и решений, передаёт ТАСС.

По состоянию на утро 11 марта вирус диагностирован у более чем 119 тысяч человек по всему миру, около 4,3 тысячи пациентов умерли, более 65 тысяч выздоровели.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о продлении. Это означает её завершение 31 марта. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия продолжает вести переговоры с министрами стран ОПЕК и других заинтересованных государств, не входящих в организацию, по текущей ситуации на рынке нефти. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.