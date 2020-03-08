https://static.news.ru/photo/aef64524-6211-11ea-a493-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рост переизбытка нефти на мировом рынке повышает роль альянса ОПЕК+. В ближайшие годы сотрудничество в этом формате наверняка будет продолжено, считают эксперты Международного энергетического агентства (МЭА).

Как сказано в их среднесрочном прогнозе, объём производственных мощностей на рынке нефти в перспективе до 2025 года увеличится на 5,9 млн баррелей в сутки. Это может существенно ограничить повышение спроса.

Значительный рост добычи странами «не ОПЕК» в ближайшие годы означает, что политика по регулированию рынка со стороны ОПЕК+ вероятно продолжится, — приводит один из выводов экспертов ТАСС.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Однако против выступили Россия и Казахстан. Таким образом, действие соглашения прекратится 31 марта.

Вслед за нефтью, как писал NEWS.ru, обвалился и курс рубля.