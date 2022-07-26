«Опасаться больше нечего»: экономист об антироссийских санкциях Запада Экономист Петров призвал не опасаться антироссийских санкций Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Запад уже исчерпал все свои возможности санкционного давления в адрес Москвы, россиянам больше нечего опасаться в вопросе зарубежных ограничений, заявил экономист Илья Петров. По его словам, Россия доказала устойчивость своего финансового сектора в условиях санкционного давления, пишет «Экономика сегодня».

Ситуация вокруг РФ доказала всему миру, что российская экономика и национальная валюта очень устойчивы к внешним колебаниям. Более того, мы видим, что наша финансовая система достаточно автономна: на Россию не влияют геополитические мотивы со стороны США, ЕС и других недружественных стран. Думаю, что в принципе опасаться больше нечего, поскольку Запад абсолютно точно исчерпал все свои возможности против Москвы в санкционном плане, — заверил Петров.

По его мнению, страны коллективного Запада пострадали от введенных санкций гораздо сильнее, нежели сама Россия. При этом Вашингтон обещал европейцам, что Москву ждет «катастрофа», в то время как ограничения никак не скажутся на экономике стран Евросоюза. Однако на деле, убежден экономист, ситуация сложилась полярным образом: Россия пережила санкции и начала постепенно наращивать экономику, а Запад сейчас страдает от топливного кризиса и высоких цен.

Ранее издание Le Monde сообщило, что последний пакет санкций ЕС продемонстрировал исчерпание возможностей по введению ограничений против России. В отличие от предыдущих санкционных пакетов, седьмой список рестрикций не содержит серьезных мер, при этом предусматривает послабления в отношении России.